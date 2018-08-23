Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop karayolu Etyemez Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Doğan K. (40) idaresindeki 59 JB 878 plakalı otomobil ile Necati S.'nin(60) kullandığı 55 TK 480 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 59 JB 878 otomobil sürücüsü Doğan K. yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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