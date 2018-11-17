Samsun'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü 2 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Havza'dan Vezirköprü istikametine giden Hasan Hüseyin K. (35) yönetimindeki tır, karşı yönden ilerleyen Nurettin Yıldız idaresindeki 55 H 2743 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Yıldız ve otomobilde bulunan Kayra Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yıldız (29) ve Hümeyra Yıldız (5) yaralandı.
Fatma Yıldız Vezirköprü Devlet Hastanesine, Hümeyra Yıldız Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.