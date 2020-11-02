Samsun'da sonbahar güzelliği
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Samsun'da sonbahar güzelliği

02.11.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:03

- Samsun'da sonbahar güzelliği Samsun'da sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

- Samsun'da sonbahar güzelliği

SAMSUN - Samsun'da sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, yere dökülen yaprakları ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Şehir içinde kalan yeşillik alanlar da sonbahardan nasibini aldı. İlkadım ilçesinde bulunan Kültür Parkı sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Sararan çınar ağaçları ve dökülen yapraklar parka ayrı bir güzellik kattı.

Rengarenk görselliğin ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler için burası uğrak yeri haline geldi. Rüzgar ve yaprak hışırtılarıyla çalınan doğanın müziği kulaklarda ahenkli bir seda bıraktı. Çimlerde uzanan, parkta top oynayan, yürüyüş yapan ve fotoğraf çeken vatandaşlar sonbahar güzelliğini doyasıya yaşadı.

Samsun'da sonbahar güzelliği
Samsun'da sonbahar güzelliği
Samsun'da sonbahar güzelliği
Samsun'da sonbahar güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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