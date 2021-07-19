Samsun'da protokol bayramlaştı
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Samsun'da protokol bayramlaştı

Samsun'da protokol bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği tarafından Kurban Bayramı arefe günü nedeniyle gerçekleştirilen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği tarafından Kurban Bayramı arefe günü nedeniyle gerçekleştirilen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşmaya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen programda maske kullanımı ve sosyal fiziksel mesafeye dikkat edildi. Temas etmeden selamlaşma yöntemleri tercih edildi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı vatandaşlardan bayramda da pandemi kurallarına dikkat etmelerini istedi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de vaka sayılarının düşmesi normalleşmenin devam etmesi için bayramın önemli olduğunu belirtti.

Programda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır da yer aldı.

Bayramlaşmanın ardında İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın eşliğinde bayramın sağlık ve huzurla geçirilmesi için dua edildi. - SAMSUN

Samsun'da protokol bayramlaştı
Samsun'da protokol bayramlaştı
Samsun'da protokol bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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