Samsun'da Kuş Kümesinde Bin 256 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da güvencin kümesi içine gizlenmiş bin 246 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Parkı etrafından uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını alarak bölgede çalışma yaptı. Tolga K.(21) adlı genci takibe alan Narkotik polisi bir kişiye 2 adet ecstasy uyuşturucu hap sattığını tespit etti. Satılan hap alıcıdan elde edilirken takibi sürdüren Narkotik polisi ayrı şahsın 2 kişiye daha 3 adet extasy hap sattığını tespit etti. 2 şahsa satılan haplar da ele geçerken, Tolga K. gözaltına alındı. Tolga K.'nin evinin çatısında yapılan aramada güvercin kümesi içine gizlenmiş bin 256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan Tolga K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN