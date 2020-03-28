Samsun'da koronavirüs önlemleri
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Ladik, Havza, Güncel

Samsun'da koronavirüs önlemleri

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun iş başında olduğunu bildirdi.

28.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:43
Samsun'da koronavirüs önlemleri

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun iş başında olduğunu bildirdi.

Sezik, yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin hizmet yürütümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların memnuniyetini ön planda tuttuğunu söyledi.

Vatandaşlara virüs ve salgına karşı uyulması ve alınması gereken kural ve önlemler hakkında da bilgiler verildiğini anlatan Sezik, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155, 156 nolu telefonlar ile '0544 295 58 55' WhatsApp iletişim numaralarına gelen talepler anında karşılanarak kapıda kendilerine teslim ediliyor. Amacımız yürüttüğümüz hizmetle yaşlılarımızın memnuniyetini ön plana çıkartmaktır." dedi.

Kavak

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ilçede piknik sahalarının hafta sonu kontrol altında bulundurulacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yasaklara uymayanlara idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanun gereğince işlem yapılacağını bildiren Şenay, salgınının durumuna göre tedbirlerin hafta içi günlerine de yayılabileceğini kaydetti.

Havza

Havza Belediyesi ile Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde Kovid-19 salgınına karşı ilçedeki 25 Mayıs ve Havza Küçük Sanayi sitelerinde bulunan 165 iş yerinde dezenfeksiyon yapıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler de başta sağlık çalışanlarımız olmak için bizler için evinizde kalın. İlçe dışından gelen vatandaşlarımız muhakkak 14 gün kuralına uysunlar." dedi.

Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası da yapılan çalışmadan ötürü Havza Belediyesine teşekkür etti.

Havza'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının marketlere ilişkin genelgesi gereği denetim ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de katıldığı denetimde, ilçe genelindeki market işletmecilerine 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verilebileceği, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 10'da biri kadar olacağı ve bunu hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısının market girişlerine asılarak ilan edileceği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca halkın yoğun olarak kullandığı Kevser Park'ta bulunan bank ve oyun alanı şeritler ile kullanıma kapatıldı.

Bafra

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakları koronavirüse karşı köpükle yıkadı.

Bafra Belediyesi, Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, cadde, sokak ve tüm alanlarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, virüs bitene kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Halkımızı korumak, sokaklarda caddelerde dolaşan virüsü temizlemek bizim görevimizdir. İnşallah tez zamanda normal hayatımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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