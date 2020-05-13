Samsun'da halk otobüsü ile çarpışan motosikletteki gençler ağır yaralandı
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Samsun'da halk otobüsü ile çarpışan motosikletteki gençler ağır yaralandı

Samsun'da özel halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 genç ağır yaralandı.

Samsun'da halk otobüsü ile çarpışan motosikletteki gençler ağır yaralandı
13.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:37

Samsun'da özel halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 genç ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. (28) idaresindeki 34 AY 8045 plakalı motosiklet ile Sezai B. yönetimindeki 55 ABZ 878 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. ile yanında bulunan Kaan C. (20) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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