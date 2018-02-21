Samsun'da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Atakum, Asarcık ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Asacık ilçesinde Murat S.(29) ve Yüksel E.'yi (37), Salıpazarı ilçesinde Şengül K.'yi ve Atakum ilçesinde de Ercan D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Söz konusu şahısların diğer illerden Samsun'a gelen FETÖ mensubu öğrencileri karşılama sorumluları olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN