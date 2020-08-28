Samsun'da çayda cansız bedeni bulunan çocuğun ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni çayda bulunan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni çayda bulunan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Salıpazarı Jandarma Komutanlığınca, soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cevizli Mahallesi'nde 14 Haziran'da evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın cansız bedeni, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD ekiplerince 3 kilometre uzaklıktaki Bolas Çayı'nda bulunmuştu. Kaynak: AA