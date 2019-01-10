Samsun'da 5'inci Kattan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde apartmanın 5'inci katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Ulugazi Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki apartmanın 5'inci katında ikamet eden Zeyneb Sare Söyler, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden toprak zemine düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Zeynep Sare'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA