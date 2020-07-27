SAMSUN Bafra'da orman yangını
Bafra'da orman yangını (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜSamsun'un Bafra ilçesi Buruncu mevkinde, kızılçamlardan oluşan orman arazisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
27.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:02
Bafra'da orman yangını (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Samsun'un Bafra ilçesi Buruncu mevkinde, kızılçamlardan oluşan orman arazisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA