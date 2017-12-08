Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? - İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Grup aşamasının ardından gruptan çıkan 16 takımın eşleşmeleri, yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Peki Beşiktaş kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren grup maçlarının ardından kura çekimi için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı Şampiyonlar ligi kura çekimi için heyecan dorukta. Peki Beşiktaş kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 11 Aralık 2017 Pazartesi günü, Türkiye saatiyle 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi ile birlikte 16 takımın eşleşmesi tamamlanacak ve oynanacak 8 maç belli olacak.

Böylece 8 karşılaşma belli olacak ve grubunu lider olarak tamamlayan temsilcimiz Beşiktaş, diğer 7 grubun ikincisinden biriyle eşleşecek.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da bulunduğu son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR

Manchester United

FC Basel

Liverpool

Sevilla

Paris Saint-Germain

FC Bayern Münih

AS Roma

Chelsea FC

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Beşiktaş

FC Porto

FC Barcelona

Juventus

Tottenham

Real Madrid CF

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Basel

Sevilla

FC Bayern Münih

FC Shakhtar Donetsk

Chelsea FC

Juventus

Real Madrid CF