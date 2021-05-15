Şampiyon Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Beyoğlu Belediyesi, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın armasını Galata Kulesi'ne yansıttı.
Beyoğlu Belediyesi, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın armasını Galata Kulesi'ne yansıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Ayrıca kulede, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın Beşiktaş'ı tebrik eden yazısı okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük