Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Fatih'te arkadaşlarıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolan İsa Baydal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Fatih'te arkadaşlarıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolan İsa Baydal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Samatya sahilinde denize girdikten sonra suda kaybolan 25 yaşındaki İsa Baydal'ı arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Baydal'ın cansız bedeni, itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Samatya açıklarında bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ailenin teşhisiyle cesedin, İsa Baydal'a ait olduğu belirlendi.

Baydal, Fatih'te dün kardeşi ve iki arkadaşıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolmuştu.

Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Mehmet Topal Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 20:30:37. #1.15#

title