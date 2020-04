Salihli Selendililer Derneğinden gıda kolisi desteği Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER), Selendi'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, Kaymakamlık aracılığıyla 50 koli gıda yardımında bulundu.

Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER), Selendi'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, Kaymakamlık aracılığıyla 50 koli gıda yardımında bulundu.

Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan 50 adet gıda paketi, yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak'a teslim edildi. Gıda kolilerinin tesliminin ardından bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Bozdoğan, "Biz de dernek olarak yaşanan bu salgın dolayısıyla doğup büyüdüğümüz memleketimiz olan Selendi ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç ailelere bir şeyler yapmak istedik. Bu kapsamda yönetim olarak hazırladığımız yardım kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kaymakamımız Can Atak'a teslim ettik. Allah bu zor günlerden bir an önce kurtulmamızı nasip etsin" dedi.

Kaymakam Can Atak ise dernek yöneticilerine bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA