Salgında ABD'de mahsur kalan Azerbaycanlı müzisyenler ülkelerinin kültürünü tanıttı - BAKÜ Azerbaycanlı 3 genç müzisyen, bir festival için gittikleri ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalınca, müzik dolu hayatlarıyla hem karantinayı keyifli hale getirdi hem de Azerbaycan müziğinin okyanus ötesinde tanınmasına katkı sağladı.

Azerbaycanlı 3 genç müzisyen, bir festival için gittikleri ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalınca, müzik dolu hayatlarıyla hem karantinayı keyifli hale getirdi hem de Azerbaycan müziğinin okyanus ötesinde tanınmasına katkı sağladı.

Tar sanatçısı Müslümov, kemençe sanatçısı Babayev ve nağara sanatçısı Aliyev, uluslararası müzik ve sinema festivaline katılmak için 6 Mart'ta Teksas eyaletinin Austin kentine gitti.

ABD'de yaşayan ses sanatçısı Agil Süleymanov da onlara katıldı fakat tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını genç müzisyenlerin festival arzusuna engel oldu.

Salgın nedeniyle Austin kentinde tüm etkinlikler iptal edilirken, uluslararası uçuşlara da yasak getirildi ve müzisyenler ABD'de planladıklarından fazla kaldı.

Kendilerini etkinliğe davet eden menajerin evinde kalan müzisyenler, karantina günlerini eğlenceli hale getirmek için en iyi bildikleri şey olan müziğe başvurdu.

Gençler, kaldıkları kentin farklı bölgelerinde açık alanlarda mini konserler vererek geleneksel Azerbaycan müziğini Amerikalılara tanıttı.

Her performanslarında çevredekilerin ilgisini kazanan gençlerin sosyal medyada paylaşılan videoları da büyük beğeni topladı. Videolar Azerbaycan'da da beğeni ile karşılanarak haberlere konu oldu.

Genç müzisyenler, ABD'de yaşayan Azerbaycanlı bir yönetmenin de ilgisini çekti ve belgesel filmleri yapıldı.

Üç ayın ardından charter uçak seferiyle haziranda Bakü'ye dönen müzisyenler 2 haftalık karantinanın ardından aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

"Amerikalılar muğamı beğendi"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan tar sanatçısı Rüstem Müslümov, karantinanın ilk günlerinde sıkıldıklarını fakat daha sonra müzik yaparak eğlenceli günler geçirdiklerini söyledi.

ABD'ye giderken bu kadar uzun süre kalacaklarını akıllarından geçirmediklerini belirten Müslümov, "Vaktimizi iyi değerlendirmek için ülkemizin müziğini tanıtmaya karar verdik. Mahsur kaldığımız 3 ayı müzikle geçirdik. Bizi dinleyen Amerikalılar muğamı beğendi." dedi.

Kemençe sanatçısı Ferit Babayev, vatanlarından ve ailelerinden uzak 3 ay geçirdiklerini fakat çektikleri videolarla gelecek için eğlenceli hatıralar bıraktıklarını söyledi.

Rüstem Müslümov'un kendisi gibi tar sanatçısı olan babası Möhlet Müslümov ise "Biz ebeveynler olarak bu süreyi zor geçirdik. Çocuklarımız için endişe ediyorduk. Fakat bu onlar için iyi bir tecrübe oldu. Hem yurt dışında uzun süre serbest yaşamayı öğrendiler hem de ülkemizin müziğini tanıttılar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA