Salgın desteğinde lider ülke Türkiye!
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Salgın desteğinde lider ülke Türkiye!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütünün Mart 2020'de "salgın" ilan ettiği yeni tip koronavirüs; 100 yıldan uzun süredir görülen en kötü sağlık krizine yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütünün Mart 2020'de "salgın" ilan ettiği yeni tip koronavirüs; 100 yıldan uzun süredir görülen en kötü sağlık krizine yol açtı. Ekonominin temellerini de benzeri görülmemiş şekilde sarsILDI..

Bu süreçte her ülke kendi tedbirlerini alarak mücadelesini sürdürdü. Türkiye ise sağladığı desteklerle öne çıktı, dikkat çekti. IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın sürecinde Türkiye; G20'nin yükselen ekonomileri arasında, Gayri safi yurt içi hasılasine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.

Türkiye'nin likit destek oranı Gayri safi yurt içi hasılasinın yüzde 9,4'ü oranında oldu. Türkiye aynı kategoride değerlendirildiği Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeleri geride bıraktı. Ülkemize en fazla yaklaşabilen ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Rusya ve Çin ise bu alanda yüzde 1,5 ve yüzde 1,3 ile sıralandı. Yabancı ülkelerdeki bir çok uzman da Türkiyenin bu durumunu takdir etti.

Amerikalı ünlü yatırımcı Jim Rogers da "ABD, Japonya ve İngiltere gibi Türkiye, vatandaşlarını felaketten korumak için çok fazla şey yaptı. Mali desteklerde çoğu ülkeyi geride bıraktı" diye konuştu.

-İHA-

Salgın desteğinde lider ülke Türkiye!
Salgın desteğinde lider ülke Türkiye!
Salgın desteğinde lider ülke Türkiye!
Salgın desteğinde lider ülke Türkiye!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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