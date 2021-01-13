Salda'ya 1 milyon ziyaretçi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Salda'ya 1 milyon ziyaretçi

13.01.2021 07:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 07:50
Salda'ya 1 milyon ziyaretçi

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü 2020 yılında 1 milyona yakın kişi ziyaret etti.

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü 2020 yılında 1 milyona yakın kişi ziyaret etti.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olan Salda Gölü, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayında ziyarete kapatıldı, 1 Haziran 2020 tarihinde ise normalleşme adımlarının atılmaya başlanması ile yeniden açıldı.

Türkiye'nin her bölgesinden akın akın ziyaretçinin geldiği Salda Gölü sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz Adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla gölün bu bölümüne ziyaretçi girişi 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren ahşap bariyerler çekilerek yasaklandı.

2018 yılında yaklaşık 500 bin, 2019 yılında ise yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, pandemi sürecinde 2 ay ziyarete kapalı olmasına rağmen 2020 yılında da 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı.


Salda'ya 1 milyon ziyaretçi
Salda'ya 1 milyon ziyaretçi
Salda'ya 1 milyon ziyaretçi
Salda'ya 1 milyon ziyaretçi
Salda'ya 1 milyon ziyaretçi
Salda'ya 1 milyon ziyaretçi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Cemal Hünal Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Türk İzmir Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salda'ya 1 milyon ziyaretçi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 07:50:54. #1.14#
title