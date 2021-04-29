Saksıda çiçekler rengarenk Keçiören

Keçiören Belediyesi ekiplerinin ilçedeki park ve yürüyüş yollarını saksıda çiçeklerle süslemesiyle birlikte ortaya rengârenk görüntüler görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilçede saksıda çiçek sezonunu açıldı. Park ve yürüyüş alanlarını çiçeklerle donatan ekipler, bahar mevsimi boyunca bu çalışmalarını sürdürecekler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok havaların ısınmasıyla birlikte ilçedeki parkları onlarca çeşit çiçeklerle güzelleştirdiklerini ve vatandaşa ferah bir ortam sunduklarını belirtirken bu çalışmaların devam ettiğini de söyledi.

"520 PARKIMIZ VAR"

Altınok ayrıca Keçiören'de 2 yılda 200 parkı yenilediklerini ve ilçede bulunan 520 adet parkın şuanda kusursuz olarak vatandaşa hizmet verdiğini söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Keçiören'de 520 adet park bulunuyor. Bu parklarımızın 30 tanesini son iki yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 200 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni parklarımızı da yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aletleri, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık. Şehrimizin daha yaşanabilir olması için sosyal alanlarımızı ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için durmaksızın çalışıyoruz."

Kaynak: Bültenler