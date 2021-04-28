Sakaryaspor: 0-3
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Sakaryaspor: 0-3

Sakaryaspor: 0-3
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Spor

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Ozan Bekar (xx), Murat Erölmez (xx)TURGUTLUSPOR: Muhammet Taha (x) - Savaş (xx), Hamit (x), Mete (xx), Yiğit Utku (x) (Dk. 68 Sinan Özkara x), Muhammed Rıdvan (x) (Dk. 39 Okan x), Samed Hakan (xx), Marvin Sinan (xx), Mithat (x) (Dk.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Ozan Bekar (xx), Murat Erölmez (xx)

TURGUTLUSPOR: Muhammet Taha (x) - Savaş (xx), Hamit (x), Mete (xx), Yiğit Utku (x) (Dk. 68 Sinan Özkara x), Muhammed Rıdvan (x) (Dk. 39 Okan x), Samed Hakan (xx), Marvin Sinan (xx), Mithat (x) (Dk. 46 Muhammet Arslantaş x), Muhammet Beşir (xx), Erkan (x)SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Canberk Ömer (xx), Caner (xxx) (Dk. 90 Alim Can), Abdulaziz (xxx) (Dk. 76 Mehmet Boztepe xxx), Muhammet Reis (xxx) (Dk. 90 Berkay), Ali (xxx) (Dk. 90 Özkan), Oğuzhan (xxx) (Dk. 76 Hasan xxx), Hakan (xx), Azad (xx), Burak (xx), Ümit Yasin (xx)GOLLER: Dk. 18 Abdulaziz, Dk. 78 ve Dk. 86 Hasan (Sakaryaspor)SARI KARTLAR: Yiğit Utku (Turgutluspor), Azad (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Azad (Sakaryaspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pazarspor mağlubiyetiyle Play-Off yarışında havlu atan Turgutluspor, evinde Sakaryaspor'a da farklı yenildi: 0-3. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 18'inci dakikada Abdulaziz, 78 ve 86'ncı dakikalarda Hasan attı. Sakarya'da 79'uncu dakikada Azad ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu skorla son 6 maçta 5'inci yenilgisini alan Turgutluspor, 52 puanda kaldı. Şampiyon olan Eyüpspor'un gerisinde ikinci sırada bulunan Sakaryaspor ise puanını 69 yaparak bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı garantiledi.


- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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