Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor - Haberler
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Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya ve Bartın'da zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerine devam ediyor.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya ve Bartın'da zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerine devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını, son kullanım tarihlerini ve gramaj değerlerini inceledi.

Ekipler, ürün fiyatlarının değişim tarihlerini, raf ile kasada fark olup olmadığını kontrol etti.

Fırınları da denetleyerek iş yerlerinde gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bartın Belediyesi ekipleri de marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi verdi.

Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

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AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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