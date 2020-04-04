Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta araç giriş çıkış yasağı başladı
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Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta araç giriş çıkış yasağı başladı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta araç giriş çıkış yasağına ilişkin denetimler başladı.

04.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:02
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta araç giriş çıkış yasağı başladı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta araç giriş çıkış yasağına ilişkin denetimler başladı.

D-100 kara yolunun Sakarya kesimi Esentepe mevkisinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi.

Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı.

İkametleri Sakarya'da olan yolcuların evlerinden 14 gün çıkmamalarını isteyen ekipler, yasağa uyulmaması halinde idari ve adli cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Kontrolün yapıldığı bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adapazarı Kayrancık, Kocaali Melenağzı, Akyazı Dokurcun, Anadolu Otoyolu'nun Hendek gişeleri, Pamukova Mekece ve Taraklı Göynük yolunda denetimler yapıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolunda, kentin giriş ve çıkışında polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Ekipler, belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmiyor.

Ayrıca polis ve jandarma ekiplerince Karamürsel, Çayırova, Gebze ve Kandıra ilçelerinde kentin giriş çıkış noktalarında da denetimler gerçekleştirildi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kentin giriş ve çıkışında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Bariyerlerle yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmeyen ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü yapıyor. Uygulama sırasında vatandaşların ateşi de ölçülüyor.

Öte yandan, bazı vatandaşların kararı duydukları anda yola çıkmaları nedeniyle pijamalı oldukları görüldü.

Sürücü Hasan Pınarcık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, "Ankara'dan geliyorum, kayınpederim vefat etti. Defnettik, az önce yola çıktık. Ereğli'ye giriş yapacağım." diye konuştu.

Yolculardan İpek Özkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasağa ilişkin açıklamasının ardından pijamalarla hemen yola çıktıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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