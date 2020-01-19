Sakarya'da 2 katlı evi soymak isteyen hırsız suçüstü yakalandı
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Sakarya'da 2 katlı evi soymak isteyen hırsız suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

19.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:26
Sakarya'da 2 katlı evi soymak isteyen hırsız suçüstü yakalandı

'nın ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, Geyve ilçesine bağlı Doğançay Köprübaşı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ikamet eden ev sahibi Ş.R.'ya ait 2 katlı evin içerisinde el feneri ile dolaşıldığını ve evin bahçesinden ikinci katın penceresine tahta merdiven kurularak girildiğini gören jandarma ekipleri, hırsızın kullandığı merdivenden eve girdi. Ekipleri şüpheli Ü.D.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde evden çaldığı 1 adet kuru sıkı tabanca ve 40 adet fişek çıktı. Hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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