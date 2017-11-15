Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Maçına Odaklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Darüşşafaka'yı konuk edecek Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, rakiplerinin kadrosunda bireysel becerileri yüksek oyuncuların bulunduğunu belirterek, "Onların güçlü yönlerini ortaya çıkarmamaya çalışacağız." dedi.



Ernak, yaptığı açıklamada, geçen haftaki Beşiktaş Sompo Japan maçının Sakarya'da özlenen bir atmosferde oynandığını belirtti.



Maça iyi başlayamadıklarını ancak sonradan toparlandıklarını kaydeden Ernak, "Kuvvetli rakibimiz ile mücadele etmeyi başardık. Tecrübeli bir takım değiliz. Nerede hızlanacağımız ve yavaşlayacağımız konusunda hatalar yaptık. İlk yarıda bir top kaybetmemize rağmen ikinci devrede 13 top kaybıyla oynadık. Rakibimiz de bunu lehine çevirdi. Kazanamadık." ifadelerini kullandı.



Rakip ne kadar güçlü olursa olsun kaybetmeyi kolay hazmedemediklerini dile getiren Ernak, oyuncuların da bunun sorumluluğunu hissettiğini ve bunu kendileri için olumlu bir motivasyona çevirmeye çalışacaklarını aktardı.



Hafta sonu Darüşşafaka ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ernak, şöyle devam etti:



"Fazla sevinmeye, üzülmeye vaktimiz olmuyor. Hemen bir sonraki müsabakaya geçiyoruz. Tabii ki galip gelememiş olmaktan hoşnut kalmadık. Darüşşafaka maçında daha az hata yaparak bunu lehimize çevirmeye çalışacağız. Darüşşafaka, atletizm olarak çok yukarıda bir rakip ve bireysel becerileri çok yüksek. Onların güçlü yönlerini ortaya çıkarmamaya çalışacağız."



Takım kaptanı Tufan Önen ise Beşiktaş Sompo Japan karşısında oynadıkları basketboldan keyif aldıklarını belirterek, "Çok fazla üzülmüyoruz. Biz oynamak istediğimiz basketbolu sahaya yansıttık. Beşiktaş, çok güçlü bir rakip. Kazanabileceğimiz bir maçtı ancak sonunu getiremedik. Darüşşafaka maçı zor geçecek. Onlar basketbolda yukarılarda oynuyor. Sonuçta evimizde oynuyoruz. Taraftarımız ile Darüşşafaka maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.