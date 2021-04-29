Sahte para kuryesi jandarmaya yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sahte para kuryesi jandarmaya yakalandı

Sahte para kuryesi jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları motosikletle getirerek piyasaya sürmek isteyen şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları motosikletle getirerek piyasaya sürmek isteyen şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 35 bin 700 liralık sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde son günlerde artan sahte para vakaları sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında sahte para taşıdığı belirlenen A.Y. adlı şahıs takibe alındı. İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları motosikletle Kocaeli'ne getireceğini belirleyen jandarma ekipleri operasyon başlattı. Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda motosikleti durdurulan A.Y. gözaltına alındı.

A.Y.'nin üzerine ve motosikletinde yapılan aramalarda 86 adet sahte 200 Türk lirası, 150 adet 100 Türk lirası, 4 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Sahte paralara el konulan operasyonda A.Y. ise gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sahte para kuryesi jandarmaya yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:14:33. #1.16#

title