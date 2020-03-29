Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi - Haber
Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Zabıta, Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ile birlikte hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

29.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:25
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ile birlikte hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte vatandaşların sağlığı için hijyen, fırsatçılara göz açtırmamak için fiyat denetimi yaptı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı.

Çalışmalarımız devam ediyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanılan zorlu süreçte Şahinbey Belediyesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerimiz 365 gün 24 saat aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Bu yapmış olduğumuz denetimler halkımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yapılıyor. Son günlerde ortaya çıkan korona virüsten dolayı hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz lokantalar, fırınlar ve gıda maddesi satan işyerlerini aralıksız bir şekilde denetliyor. Zabıta ekiplerimiz denetimlerinde hem fiyat hem de hijyene dikkat ediyorlar. Amacımız vatandaşımızın sağlıklı ürünlere, yüksek fiyattan değil normal fiyattan ulaşmasını sağlamak. Yaşadığımız bu zorlu süreci kurallara riayet ederek el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haber
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haber
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haber
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun Haber
MHP, AK Parti'ye çağrı yaptı: Salgın geçene kadar ithalatı durdurun
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haber
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan
Magazin Murat Boz Demet Şener Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Falcao Tamer Tuna Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Erkek Wuhan
Şu an buradasınız: Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 17:13:55. #1.14#
title