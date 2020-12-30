Şahin'den Araban AK Parti ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyareti
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Şahin'den Araban AK Parti ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyareti

30.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:44
Şahin'den Araban AK Parti ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Araban İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Araban İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekileri AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve yönetimi, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ve meclis üyeleri, AK Parti Araban Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ömeroğlu ve yönetimi ile Araban Kadın Kolları Başkanı Fatoş Karademir ve yönetimi tarafından Araban Kaymakamlığı Konferans Salonu önünde karşıladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teşkilatlardan sorumlu İl Başkan yardımcısı Mehmet Haz, Başkan Vekilleri Osman Toprak ve Latif Karadağ ile birlikte AK Parti Araban İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Şahin ve beraberindekiler Araban Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Araban İlçe Başkanı ve teşkilatı, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ve meclis üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ömeroğlu ve yönetimi ile Kadın Kolları Başkanı Fatoş Karademir ve yönetiminin katıldığı toplantıda Başkan Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban ilçesi ve tüm ilçelere yapılacak olan yatırımlarla ilgili sinevizyon gösterisi ile bilgiler verdi.

İlçe teşkilatlarına teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "AK Parti Araban İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek çalışmalarımızı değerlendirdik. Tüm teşkilatlarımıza gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, ziyaret nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belediye Başkan yardımcıları Osman Toprak ve Sayın Latif Karadağ, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Haz'a teşekkür etti.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ise ziyaretlerinden dolayı Fatma Şahin'e teşekkür ederek "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Haz, Başkan Vekillerimiz Sayın Osman Toprak ve Sayın Latif Karadağ ve beraberindekilerin AK Parti Araban İlçe Teşkilatımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, yatırımlarla ilgili sinevizyon gösterisi ile bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim"diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahin'den Araban AK Parti ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyareti
Şahin'den Araban AK Parti ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyareti
Şahin'den Araban AK Parti ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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