Şahan Gökbakar: Çok şükür felaketi atlattık
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Şahan Gökbakar: Çok şükür felaketi atlattık

Şahan Gökbakar: Çok şükür felaketi atlattık
Hürriyet - Haberler | Magazin

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veren Şahan Gökbakar, bölgedeki son durumu anlattı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veren Şahan Gökbakar, bölgedeki son durumu anlattı. Yangını söndürme işleminin başarıyla gerçekleştiğini ifade eden ünlü oyuncu sosyal medyada yaptığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür, felaketi atlattık sayılır. Kalbimiz, aklımız yangının devam ettiği yerlerde.Donanmamızın çıkarma gemisi var. Onlar da gözcülük yaptılar, nöbete durdular. Yeşili tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştık. Bu ana kadar verdiğiniz destekten dolayı hepinize minnettarım. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. "

Yılmaz'ın çiftliği yardım üssü

Gökbakar, sanatçı dostu Yılmaz Erdoğan'ın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan çiftliğini yardım üssü olarak kullandığını da sözlerine ekledi:

"Orada yardımlar toplanıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Onunla da irtibat kurabilirsiniz. Yılmaz da bu ülkenin yetiştirdiği çok değerli insanlardan biri. O da elini taşın altına koydu."

Şahin'i unutmayacağız

İBRAHİM Çelikkol, Marmaris'teki yangında itfaiyecilere yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kendisi de yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılan ünlü oyuncu, o karenin altına şu notu düştü: "80 milyon kişiye 'iyi ki varsın' dedirten bu büyük yangın mücadelesinin kahramanlarından Şahin'i ve bu uğurda yaşamını yitirmiş kardeşlerimiz sizleri unutmayacağız. Bu mücadelede bulunan bütün cesur yüreklere selam olsun."

Acun'dan 5 milyon liralık yardım

ACUN Ilıcalı, yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne 5 milyon TL'lik bağışta bulundu. Ilıcalı'nın bu yardımını Levent sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikirbirliğine vardık. Acun Ilıcalı, 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağ ol."

Yeni durak Köyceğiz

"ÇOCUKLAR Duymasın" dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldı. Ünlü oyuncu yoğun çalışmalar sonucu bölgedeki yangının sona erdiğini de sosyal medya hesabında şu mesajla duyurdu: "Seydikemer'de yangın kontrol altına alındı, o yüzden bu bölgeyi terk ediyoruz. Köyceğiz'e gidiyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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