ZBEÜ Hastanesi Olumsuz Hava Koşullarından Etkilendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, olumsuz hava koşullarından etkilenen ZBEÜ Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Rektör Özölçer'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin ile görüşen Rektör Özölçer, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ile ilgili bilgi aldı. Zonguldak'ta meydana gelen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınadan ZBEÜ'nün de etkilendiğini dile getiren Rektör Özölçer, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı. Hastane personelinin şiddetli fırtına ve yağmur sonrası canla başla çalışarak sabah saat 08.00 itibariyle hastaneyi hasta kabulüne hazır hale getirdiğini söyleyen Rektör Özölçer, Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin başta olmak üzere tüm hastane personeline teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK