Van'da unlu mamuller ve fırınlar denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki unlu mamullerin üretim noktaları ile fırınlarda gıda ve hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde hijyen şartları, ürün gramajları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki unlu mamullerin üretim noktaları ile fırınlarda gıda ve hijyen denetimi yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde kentte faaliyet yürüten unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimde; hijyen şartları, ürün gramajları, eldiven, bone kullanımı ve üretim malzemelerinin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Ekipler; Şerefiye, Karşıyaka, Şabaniye ve Cumhuriyet caddelerinde bulunan fırınları tek tek denetledi. Gramajı eksik ekmeklere el konulurken işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Kentte, ekmek ve unlu mamullerinin üretildiği işletmeler başta olmak üzere gıda maddeleri üretim ve satış noktalarındaki denetimlerin devam edeceği belirtildi. - VAN