Türkiye Solunum Koalisyonu, Solunum Hastalıklarında Farkındalık İçin Etkinlik Düzenledi

Türkiye Solunum Koalisyonu, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü kapsamında solunum hastalıklarında farkındalık için etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşan uzmanlar, akciğer sağlığının önemine dikkat çekti ve sigara alışkanlığına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimin herkes için bir hak olduğu vurgulandı.

"Türkiye Solunum Koalisyonu", "25 Eylül Dünya Akciğer Günü" kapsamında solunum hastalıklarında farkındalık için etkinlik düzenledi.

Kadıköy Müze Gazhane'de yapılan etkinliğinde konuşan Türk Toraks Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, akciğer sağlığını etkileyen büyük olaylarda kampanyaları birlikte yapmanın daha iyi ses getirebilecekleri düşüncesiyle 23 derneğin bir araya geldiğini söyledi.

Akciğerin hasta sağlığını etkileyen çok ciddi bir unsur olduğunu belirten Köktürk, "Çünkü tüm dünyada en sık öldüren hastalıkların içinde üçüncü sırada akciğer sağlığı hastalıkları var. Mesela KOAH bu listede. Buna kıymet verilmesini önemsiyoruz ve istiyoruz." dedi.

Sigaranın şu anda Türkiye'de tekrar büyüyen bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Köktürk, elektronik sigaranın kesinlikle Türkiye'ye girmemesi için önlem alınması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Köktürk, bu yılki temalarının Kovid döneminde bütün dünyanın aşıya erişiminin kısıtlı olması nedeniyle "Önlemlere ve tedaviye herkes erişebilsin. Fırsat eşitliği sağlansın" mesajını içerdiğini belirtti.

Sağlık hizmetlerine erişimin tüm insanlar için bir hak olduğunu dile getiren Köktürk, sağlıkta performans sisteminin devre dışı bırakılarak, doktorların makul ve bakabilecekleri sayıda günlük hasta almaları sağlanması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay ise akciğer sağlığının farkındalığını artırmanın önemli olduğunu söyledi.

Kovid salgını ile 3 yıl mücadele ettiklerine işaret eden Akçay, "Akciğer sağlığımızın önemini hepimiz daha fazla fark ettik. Sigara alışkanlığı ülkemizde maalesef çok fazla. Bu da yine akciğer sağlığına önemle eğilmemizi gerektiriyor." dedi.

Akçay, bu etkinliğin bir diğer getirisinin hasta ve hekim perspektifinden birlikte yararlanma olduğunu ifade ederek, bundan muzdarip hasta derneklerinin toplantıya iştirakinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılanlara solunum fonksiyon testi yapıldı.