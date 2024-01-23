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Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı yükseliyor

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Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. İnşaatın yüzde 30'u tamamlandı ve 2025 Şubat ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı yükseliyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta:

"Şu anda inşaatın yüzde 30'u tamamlanmış durumda; İnşallah 2025 Şubat ayına kadar inşaatın tamamlanacağını ümit ediyoruz"

TRABZON - Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin inşaatı yükseliyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'luk kısmının gerçekleştiğini, 2025 Şubat ayına kadar da inşaatın tamamlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar sürüyor. 900 nitelikli yatak kapasitesine sahip olacak ve yatak sayısı bin 461'e kadar arttırılabilir şekilde tasarlanan Trabzon Şehir Hastanesi, kentteki yoğun bakım kapasitesini de iki katına çıkartacak. 283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236, diyaliz yatak sayısı ise 30 olan hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak. 4 bin 300 fore kazığın kullanıldığı Şehir Hastanesi, depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak. 2025 yılının şubat ayında hizmete girmesi planlanan hastanenin şu an fiziki olarak yüzde 30'luk kısmı tamamlandı.

"Hastanenin kaba inşaatı bu yıl Mart ayında bitecek"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, hastanenin yapım sürecinin hızlı bir şekilde sürdüğünü bu yıl Mart ayı içerisinde tüm kaba inşaatı biteceğini söyledi. Usta "Şehir hastanesi yapım süreci hızla devam ediyor. Özellikle 2024 yılında ayrılmış olan bütçe ile tamamlanacağı sinyallerini devletimiz de vermiş oldu. İnşallah 2025 Şubat ayına kadar inşaatın biteceğini ümit ediyoruz. Şu anda yüzde 30 civarında yapım imalat görülüyor. İnşallah Mart ayı içerisinde tüm kaba inşaatı bitmiş olarak görmüş olacağız. Ondan sonra diğer imalatlara girilecek ve inşallah herkesin güzelliklerle anacağı güzel bir tesis ve hizmet mekanı halkımızın hizmetine sunulmuş olacak" dedi.

Hastanenin tamamlanmasının ardından ildeki mevcut hastanelerin taşınmasıyla ilgili planlama yapılacağını ifade eden Usta, "Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Öncelikle binanın neyi karşılayacağı ne kadar karşılayacağı hangi hizmetleri vereceği şeklinde planlamalar yapılacak. Ondan sonraki süreçte de diğer çalışmalara başlanacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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