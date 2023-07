Sağlıkta Şiddetin Önü Kesilmeli

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, son günlerde artan sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Doğruyol, sağlıkta şiddetin önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep etti.

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bir gün içinde çeşitli kentlerde 4 sağlık çalışanına şiddet uygulanmasıyla ilgili "Sağlıkta şiddet son zamanlarda öyle bir hal almıştır ki caminin hutbesindeki imam sağlıkta şiddetle ilgili 'siz olsanız dövmez misiniz, öldürmez misiniz' diyebilecek noktaya gelmiş, sokaktaki vatandaş da doktor dövmeyi bir övünç kaynağı olarak anlatır hale gelebilmiştir. Bunun önünün mutlaka kesilmesi gerekir" dedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNÜN KESİLMESİ GEREKİR"

"Sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarımızın kanayan yarasıdır. Sağlıkta şiddetin bir an önce önünün kesilmesi gerekir. Son yirmi dört saat içerisinde dört tane sağlıkta şiddet vakası basın yayın organlarımız aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Bu Samsun'da, Ağrı'da, Bafra'da ve Rize'de yaşanmış olan olaylar buz dağının görünen yüzüdür. Sağlıkta şiddetle ilgili gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekir. Sağlıkta şiddetin önünün kesilmesi gerekir. Sağlık çalışanlarımızın da bu ülkenin vatandaşları olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olduğunu asla unutmamak gerekir. Bunların her birisinin ailesi olduğunu, sosyal yapılarını, sosyal düzenlerinin olduğunu da unutmamak gerekir.

"SOKAKTAKİ VATANDAŞ DOKTOR DÖVMEYİ BİR ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLARAK ANLATIR HALE GELEBİLMİŞTİR"

Sağlıkta şiddet son zamanlarda öyle bir hal almıştır ki caminin hutbesindeki imam sağlıkta şiddetle ilgili 'siz olsanız dövmez misiniz, öldürmez misiniz' diyebilecek noktaya gelmiş sokaktaki vatandaş da doktor dövmeyi bir övünç kaynağı olarak anlatır hale gelebilmiştir. Bunun önünün mutlaka kesilmesi gerekir. Sağlık çalışanlarımız 7/24 vatandaşlarımıza hizmet veren bir meslek grubudur. Sağlık çalışanlarımızın da devlet memuru olduğu her birinin bir ailesinin olduğu, sosyal hayatının olduğu da asla ve asla unutulmamalıdır. Sağlıkta şiddeti asla kabul etmiyoruz. Sayın Sağlık Bakanımızı Sayın Adalet Bakanımızı Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda hızlı bir şekilde gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yapılmasını talep ediyoruz. Çok geç kaldık daha da geç kalmayalım"