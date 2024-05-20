Medikal Kozmetik Devi Skinderma, Türkiye Lansmanı için Melissima'yı Seçti!

HYAL-4 Hyaluronik asit serumu, kolajen üretimini ve vücudun kendi hyaluronik asidini uyaran, etkili nemlendirme ve geliştirilmiş bariyer fonksiyonu için cilde hızla nüfuz eden son teknoloji ürünü bir formüldür. Dermal papillaları güçlendirir, pullanmayı destekler ve cildin mikrobiyomunu destekler. Oldukça aktif hyaluronik asit molekülleri derin katmanlara ulaşır.

Bu ürün, statik ve dinamik kırışıklıkları azaltmak için güçlü bileşiklerle formüle edilmiştir. Aynı zamanda rahatlatıcı özelliği sıvı toplanmasından kaynaklanan göz altı şişliklerini de en aza indirir.

HYAL-4 Hyaluronik asit kremi, kolajen üretimini ve vücudun kendi hyaluronik asidini uyararak cilde hızlı ve etkili bir şekilde nüfuz eder. Cildi nemlendirir ve bariyer fonksiyonunu iyileştirir, dermal papillaların boyutunu ve sayısını iyileştirir, pullanmayı destekler ve cildin mikrobiyomuna yardımcı olur.

Peptide Booster, parlak bir cilt için tasarlanmış pürüzsüz bir tedavi kompleksidir. Cildi nemlendirir ve nemi korur. Bu eşsiz serum cildinizin nemini geri kazandıracak ve esnekliğini artıracaktır.

Peptide Booster, statik ve dinamik kırışıklıkları azaltmak için güçlü bileşenler kullanılarak formüle edilmiştir. Aynı zamanda; rahatlatıcı özelliği sayesinde, sıvı toplanmasından kaynaklanan göz altı şişliklerini de en aza indirir.

Visible Difference Anti Age Serum, aşırı yağı dengelemek, parlaklığı azaltmak, cildi matlaştırmak ve gözle görülür şekilde eşitlemek ve son derece yenileyici olmak üzere tasarlanmış bir ürün gamına aittir. Yaşlanma karşıtı etkisi ve gelişmiş hidro-besleme özelliğiyle tüm cilt tiplerine uygun olan bu serum kırışıklıkları azaltmak ve parlaklığı artırmak için tasarlanmıştır.

Glutathione Krem, koyu ciltlerin rengini açmaya yardımcı olmak için cildi aydınlatan ve beyazlatan güçlü ve etkili bir kremdir. Ayrıca hasarlı cildin yenilenmesine yardımcı olur, lekelerin ortaya çıkmasını geciktirir, cilde daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

(Bu ürünün Türk pazarında satışa sunulan bir muadili yoktur.)

Glutathione Peel, beyazlatma ve hiperpigmentasyon tedavilerinde yetkin ve çok etkili, etkili ve güçlü bir antioksidandır. Yüzün yanı sıra vücudun karanlık bölgelerinde de kullanılabilir. Gözenekleri yeniden tanımlarken ve hiperpigmentasyonu düzeltirken cilde güzel bir parlaklık verir.

Eyessence Booster, göz çevresi için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş bir yeniden yapılandırıcı güzellik kozmetiğidir. C ve E Vitamini, Bisabolol ve Beyaz Arı Balmumu gibi temel aktiflerle zenginleştirilmiş olup olağanüstü bir kaldırma ve kırışıklık karşıtı etki sunar. Derinlemesine nemlendirici özelliği vardır ve olağanüstü biruzmanlıkla zamanla kaybolan yüz ışıltısını geri kazandırır.

Statik ve dinamik kırışıklıkları azaltmak için güçlü bileşiklerle formüle edilen bu göz kremi, aynı zamanda rahatlatıcı özelliği sayesinde sıvı toplanmasından kaynaklanan göz altı şişliklerini de en aza indirir.

Lumın C, tüm moleküler ağırlık spektrumunu kapsayan 4 Hyaluronik Asit ile sağlıklı, parlak, sıkı ve elastik bir görünümü korurken cildin nemli kalmasına yardımcı olan C Vitamininin sinerjisinin sonucunda ortaya çıkan harika bir serumdur. Bunların hepsi; cilde enerji ve canlılık veren, cildi sıkılaştıran ve elastikiyet kazandıran tatlı portakal suyuyla zenginleştirilmiştir.





İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri Melissima'da bir araya geldi…

Çok özel ve kapalı bir grubun ağırlandığı Skınderma lansman daveti 16 Mayıs tarihinde, Melissima'nın Erenköy şubesinde gerçekleştirildi. Davetiyelerinde kendilerine yöneltilen "Güçlü İspanyol markası Skınderma ile eşsiz bir güzellik deneyimine ne dersiniz?" sorusuna "evet" diyen iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen hanımları hem benzersiz bir cilt bakım deneyimi yaşadı; hem de şık ikramlar eşliğinde, alanında benzersiz bir donanıma sahip olan Melissima'nınkurucusu ve Ceo'su Elif Karakışla'nın cilt bakımı konulu sohbetini dinleme şansını yakaladılar..

Skınderma'nın küresel yöneticileri de bu lansman için Türkiye'yi ziyaret etti…

Daha önce pek çok global dermokozmetik devinin C level yöneticilerini ağırlayan ve benzersiz Melissima modelinden ilham almaları için katkıda bulunan CEO Elif Karakışla ve Melissima ekibinin konukları bu kez İspanya'dan geldi. Skınderma'nın kurucu ortağı olan ve halen genel müdürlük görevini yürüten Miguel Ribeiro ile Eğitim ve Uluslararası Projeler Direktörü Ana Magalhães, gerek İstanbul'dan, gerekse Melissima'da gerçekleştirilen niş ve efektif Skınderma lansmanından son derece memnun kaldıklarının altını çizdi.