Kuduzla Mücadelede Havadan Aşılı Yemler Kullanılıyor

Kuduza karşı yaban hayvanlarına yönelik havadan aşılı yem bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca kuduzla mücadele için yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 ildeki yaban hayatı koruma bölgelerine havadan aşılı yemler bırakılmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; son yıllarda kuduz hastalığına karşı yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına yönelik oral aşılama da gerçekleştiriliyor. Yaban hayatı için 3 yıl önce Türkiye'de başlatılan, Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi ile havadan aşı atımı 29 ilde sürdürülüyor. Mücadeleyle, hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasındaki enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor.

AŞILI YEMLERE TEMAS EDİLMEMESİ GEREKİYOR

Bakanlık, bu yıl aşılama çalışmaları kapsamında 2 milyon 640 bin doz oral kuduz aşısı alımı gerçekleştirdi. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sonbahar dönemi aşılama çalışmalarına Erzurum'dan başladı. Aşılama çalışması, Erzurum'un yanında, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de gerçekleştirilecek. Havadan atılan aşılı yemlere insan teması olması halinde, yemin kokusunda değişiklik meydana geliyor. Bu da yaban hayvanlarının yemleri tüketmemesine sebep oluyor. Bu nedenle kırsal ve ormanlık alanlara havadan atılan aşılı yemlere temas edilmemesi, dokunulması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Bakanlık, sahipli kedi ile köpekleri de il ve ilçe müdürlüklerinde aşılarken, sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması için yerel yönetimlere aşı temin ediyor. Bakanlıkça 2021'den bu yana kuduz hastalığına karşı sahipli ve sahipsiz 1 milyon 603 bin 231 kedi ve köpek aşılandı.