Kol ve bacağını kaybeden depremzedeler, Hacettepe'de hayata tutunuyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaralanan ve bazı uzuvlarını kaybeden depremzedeler, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde üretilen teknolojik kol veya bacak protezi ile yeniden hayata bağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde kol ve bacaklarını kaybeden depremzedelerin bir kısmı, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde tedavi görüyor. Fakültede şimdiye kadar 100'e yakın depremzedeye müdahale edildi. Protez ihtiyacı duyan 40 hasta için de fakülte bünyesindeki ortez-protez atölyesinde yerli imkanlarla teknolojik kol ve bacak protezleri üretilmeye başlandı. Protezleri takılan 4 hastanın rehabilitasyon süreci devam ederken, diğer 36 hastanın protez yapım ve takım sürecinin de yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

'PROTEZ UYGULAMASINA GEÇİLDİ'

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Ülger, protez-ortez atölyesinin 1967 yılında kurulduğunu ve Türkiye'nin bu alandaki ilk atölyesi olduğunu belirterek, "Protez ortezlerin yapımı atölyede çalışan protez-ortez teknikerlerimiz aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Depremden hemen sonra Hacettepe Üniversitesi hastanelerine çok yoğun bir hasta akışı oldu. Bölgeden hastaların transferi gerçekleşti. Fakülte olarak, yatan hasta servislerinde depremzede hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetini üstlendik. Aslında sadece kolunu bacağını kaybeden, ampütasyonu olan bireyler değil; kırık veya çeşitli travmalar yaşayan hastalarımızın da fizyoterapi ve rehabilitasyonunu takip ettik. Bu süreçte yaklaşık 100'e yakın hasta takibi oldu. Bu hastaların 40 tanesi çeşitli sebeplerle, deprem anında kolunu veya bacağını kaybetmiş ya da sonradan kurtarılamayarak ampütasyonu yapılmış hastalardı. O süreçte kolunu, bacağını kaybeden, ampütasyonu olan bireyleri özellikle takip etmek gerekiyordu ki; sonrasında protez uygulaması yapılabilsin. Alanında deneyimli hocalarımız ve asistanlarımız, taburcu olduktan sonra protez aşamasına uygun hale gelen hastalarla protez uygulamasına geçtiler" dedi.

'ARTIK YÜRÜYORUM, MERDİVEN İNEBİLİYORUM'

Depremde sağ bacağını kaybeden ve protez uygulaması ile koltuk değnekleri olmadan yürümeye başlayan Mustafa Cezayiroğlu (35), "18 Şubat sabahı özel bir hastanede ameliyata alıp, sağ bacağımı ampute ettiler. 4 Nisan'da Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne geldim. 4 Mayıs'a kadar orada tedavi sürecim oldu ve protez arayışına girdim. Sosyal medyadan da çok arayışım oldu ama sonuç alamadım. Bir tanıdığımızın, 'Hacettepe Üniversitesi'nde Özlem hoca var. Anne ve kızına protez takmış' demesi üzerine, ben de Özlem hocanın sosyal medya hesabındaki bir paylaşımının altına yorum yazarak yardım istedim. Ardından Özlem hoca bana, 'Mustafa seni çarşamba günü bekliyorum' diye yazdı. Sonra Hacettepe'ye geldim, muayene oldum, ölçülerim alındı ve protez sürecine geçildi. Protez sonrası 3 hafta Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi gördüm. Şimdi artık yürüyorum, merdiven inebiliyorum. Mutluyum, Hacettepe Üniversitesi bana umut oldu. Özlem hocamız benim eksiğimi tamamladı ve bana umut oldu. İnşallah benden sonra da bu şekildeki depremzedelere umut olacak. Herhangi bir ücret de ödemedim" diye konuştu. (DHA)

Görüntü Döküm:

-Atölyeden detaylar

-Genel detaylar

-Ampüte olan Mustafa ile röp.

-Mustafa'dan detaylar

-Prof. Dr. Ülger ile röp.

Haber-Kamera: Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)