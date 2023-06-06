Gana'da Tütün Mamulleri Nedeniyle Yılda 6 Bin 700 Kişi Hayatını Kaybediyor

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, ülkesinde her yıl 6 bin 700 kişinin tütün mamullerine bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini bildirdi. Agyeman-Manu, ülkede her gün tütün mamullerine bağlı hastalıkların arttığını belirtti.

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, ülkesinde her yıl 6 bin 700 kişinin tütün mamullerine bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Agyeman-Manu, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "Tütüne Karşı Farkındalık" programında yaptığı açıklamada, ülkede her gün tütün mamullerine bağlı hastalıkların arttığını belirtti.

Gana'da yılda 6 bin 700 kişinin tütün mamullerine bağlı hastalıklardan öldüğünü kaydeden Agyeman-Manu, bu sayının yüzde 66'sının 70 yaşın altındaki bireyler olduğunu ifade etti.

Agyeman-Manu, ülkede ayrıca tütün yetiştiriciliği sırasında böcek ilacı ve zehirli kimyasalların yaygın olarak kullanılmasının birçok çiftçi ve ailenin sağlığının kötüleşmesine neden olduğunu söyledi.

Bakan Agyeman-Manu, ülkede tütün mamullerine bağlı hastalıkları azaltmak için "tütün kontrolü 2030 projesi" başlatıldığını aktardı.