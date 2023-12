Filipinli anne 11 yıldır beklediği bebeğini Eskişehir'de kucağına aldı

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin tüp bebek merkezinin yüzde 55'lik başarısı göz dolduruyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 11 yıldır farklı hastanelerde tedavi olmaya çalışan ama başarılı sonuç alamayan Filipinli Maria Rosa Kütük, yüzde 55 başarı oranıyla tüp bebek alanında ön plana çıkan Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde tüp bebek tedavinsin ardından çocuğunu kucağına aldı.

2019 yılında hizmet vermeye başlayan Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, tüp bebek alanında yüzde 50 ile 55 arasında başarı oranı göstererek bu konuda öne çıkıyor. Kurulduğu günden bu yana 38 bin hasta kabulü gerçekleştiren merkez, aylık 90 ila 100 hastaya tedavi uygularken 250'nin üzerinde canlı doğum gerçekleştirerek bu alanda son derece başarılı kabul ediliyor. Özellikle komşu illerden yoğun bir şekilde hasta kabulü yapan merkeze, yurtdışından da talep var. İkinci basamak devlet hastaneleri içinde ikinci olarak açılan Merkezde 2 tüp bebek uzmanı ve 2 laboratuvardan sorumlu embriyoloji uzmanı olmak üzere 4 hekim, yardımcı sağlık personelleri ile görev yapıyor.

Eskişehir'de eşi Atilla Kütükile yaşayan Filipinli 41 yaşındaki Maria Rosa Kütük, anne olmak için 11 yıldır birçok hastaneye başvurmasına rağmen bir sonuç alamadı. Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin hizmete girdiğini duyar duymaz buradan randevu alan Maria Rosa Kütük, Dr. Teoman Haluk Minsin'in başarılı tüp bebek tedavisi ile hamile kalarak 12 Nisan 2022 tarihinde yine tedavi olduğu Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde doğum yaptı. Çiftin, 18 aylık olan bebeklerine ise Baran Ali Benedict ismini verdi.

"Çok memnunum ve müteşekkirim"

Tedavisi hakkında konuşan Filipinli 41 yaşındaki Maria Rosa Kütük, "Birçok hastaneye ve doktorlara başvurduk. Ama çok iyi bir sonuç alamadım. İnternette araştırma yaparken Yunus Emre Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin yeni açıldığını gördüm. Haluk Minsin'i gördüm. Çok memnunum ve müteşekkirim. Doktor Haluk Minsin'den, hemşirelerden ve ekibinden çok memnumum. Onun tedavisi ve yaklaşımıyla bu merkezde şimdi 18 aylık bebeğimizi kucağımıza aldık. Hiçbir hastanede tüp bebek denemesinde bulunmadım. Sadece aşılamayla bilgim vardı. Doktora söylediğim zaman direkt tüp bebek tedavisi yapacağını söyledi. Doktora çok güvendim" dedi.

"Özel hastane kadar ilgi gösterdi"

10 yıldır çocuğu olmayan Eskişehir'de yaşayan 29 yaşındaki Nazlı Öztürk, ise Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde aldığı tedavinin ardından hamile kaldı. Şuan 9 aylık hamile olan Öztürk süreç hakkında şöyle konuştu;

"Buraya hocamızı duyup geldik. Çok şükür tedavimiz yolunda gitti. Şu an hamileliğimin 9'uncu ayındayım. Hamilelik sürecim de burada geçti. Her şey gayet yolunda. Gayet başarılı ilgili bir yer. Tüp Bebek Merkezi'ne özel hastane kadar ilgi gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Bu süreç zor değildi. Çok şükür rabbim nasip etti. Herkese de nasip etsin. Her şey çok güzeldi. Hamilelik sürecimi de burada hocam takip etti. Nasip olursa doğumum da burada olacak. Ben başka bir hastaneye gitmiştim. Orada fakülte olduğu için ne olacağını bilmiyorduk. Buraya doktorumuzun adını duyup geldik. Her şey yolunda gitti, o yüzden mutluyuz."

"Hastalarımızın memnuniyeti üst seviyede"

5 yıldır ÜYTE'de görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Teoman Haluk Minsin, aynı zamanda ünite sorumlusu. Merkezin başarısı hakkında, "Türkiye'ye ve Dünyaya benzer oranla gebelik başarısı gösteren, yaklaşık 38 binin üzerinde hasta kabulü yapan ve 250'nin üzerinde canlı doğum gerçekleştiren bir tüp bebek merkezi olarak son derece başarılı bir konumda. Bundan ötürü gerçekten gururluyuz. Hastalarımızın memnuniyeti üst seviyede. Giderek artan oranlarda merkezimize başvuru var. Yaklaşık olarak aylık 100 siklusta doğru gidiyor. 90 ila 100 siklusta arasında bir tedavi gerçekleştiriyoruz. Sadece tüp bebek yok, aşılama tedavisi de yapıyoruz. Yılda yaklaşık 250 civarında aşılama tedavisi de gerçekleşiyor. Bunlardaki gebelik oranları dünyadaki oranlarla benzer. Tüp bebekle ilgili olarak özellikle yüzde 50-55 seviyelerinde oran var" ifadelerini kullandı.

"Yurtdışından gelen hastaların artmasını istiyoruz"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Merdan Ali Merdanoğlu ise merkeze çevre illerden sık sık hasta geldiğini belirterek, "Adı Tüp Bebek Merkezi olarak geçse de aslında bir kısırlık teşhis ve tedavi merkezi. Bize çocuk sahibi olmak için başvuran hastalara yardımcı oluyoruz. Hastanın ihtiyacına göre bir tedavi modeli belirliyoruz. Bazı hastalara kısırlıkla ilgili gerekli tetkikleri yaptıktan sonra sorun varsa tespit ediyoruz ve buna göre de tedavi uyguluyoruz. Bazı hastalara hap tedavileri bazılarına aşılama tedavisi, bazı hastalara da tüp bebek tedavileri ile yardımcı olabiliyoruz. Tüp Bebek Merkezimiz tam teşekküllü bir merkez. Bugün dünya standartlarında bir tüp bebek merkezine verilen tüm hizmetler veriliyor. Gayet donanımlı bir laboratuvarımız var. Gebelik başarı oranı olarak baktığımız zaman da başarılı oranlarımız var. Bu sadece tüp bebek uzmanlarını değil aynı zamanda arkamızda çok sağlam bir laboratuvar desteği olduğunu da gösteriyor. Yabancı hasta olarak çok yoğun bir sirkülasyonumuz olduğunu söyleyemeyiz ama tek olarak Türkiye Cumhuriyetlerden hastalarımız olabiliyor. Yurtdışından gelen hastalarımız oldu. Rus kökenli bağlantılı ülkelerden gelen hastalar oldu. Türkiye'nin her yerinden hasta geliyor. Hakkari'den Van'dan İstanbul'a, batı şehirlerden hastalar geliyor. Özellikle Kütahya, Bilecik, Eskişehir eksenli hasta yoğunluğumuz var. Sadece Eskişehir'e değil bölge halkına hizmet ediyoruz. İlk açıldığımız zamandaki tedaviyle gebe kalan hastamız sonrasında tekrar başvurdu. İkinci çocuğunu doğurdu. Yurtdışından gelen hastaların artmasını istiyoruz" diye konuştu.

"15 gün sonra hastadan gebelik testi istiyoruz"

Merkezde 4 yıldır Laboratuar Sorumlusu olarak görev yapan Embriyolog Dr. Ayça Işık ise şöyle konuştu;

"Başladığımızdan bu yana giderek artan sikluslar yapıyoruz. Burada yapılan işlemler dünyada yapılan işlemlerle birebir aynıdır. Herhangi bir eksiklik ya da olmayan bir işlem yok. Gerek cihaz farkımız gerek ekibimizin tecrübesi sayesinde son derece başarılı sonuçlar alıyoruz. Kısırlık nedeniyle kliniğe başvuran hastaların laboratuvar tedavisine kadarki aşamalar kadın doğum uzmanları tarafından organize ediliyor. Laboratuvarın sorumlulukları, erkek hastalardan toplanan spermlerle ilgili işlemler yapmak. En ön planda yapılan işlem mikro enjeksiyon. Tüp bebek merkezlerinde iki ana laboratuvar bulunur. Androloji laboratuvarı ve embriyoloji laboratuvarı. Androloji laboratuvarında spermler hazırlanır. Embriyoloji laboratuvarın sorumluluğu ise kadın doğum uzmanları tarafından yapılan tedavide kadın hastalardan elde edilen yumurtalardan embriyo elde etmek. Bu işlemin ismi mikro enjeksiyondur. Embriyolar donuyor, çözülüyor, sperm dondurma, hazırlama işlemleri var. Yumurta toplama işlemleri var. Yumurtanın mikro enjeksiyon için hazırlanması işlemi var. Transferden 12 ya da 15 gün sonra hastadan gebelik testi istiyoruz. Laboratuvar ekibi olarak gebelik testinin sonucunun pozitif olmasını bekliyoruz. En istenen sonuç da canlı doğum. İlk gebelik testinin sonucunun pozitif olması herkesi elbette mutlu eder. Ama nihai sonuç sağlıklı bebeğin annenin kucağına verilmesidir."