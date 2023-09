Engelli kardeşler protez bacaklarla yürümeye başladı

BATMAN'da engelli olarak doğan ve ikisinin de sağ bacakları 1,5 yaşında kesilen Arin (6) ve Ayda (3) Akdoğan kardeşler, kentte ihtiyaç sahipleri için birbiriyle sürekli iletişim halinde olan çeşitli sektörlerden esnaf grubunun topladığı yardımlarla alınan protez bacaklarla, yürümeye başladı. Anneleri Şükran Akdoğan (27), kızlarının artık sokakta koşabildiğini ve okula rahatlıkla gidebileceklerini söyledi.

Batman'da Mehmet (28) ve Şükran Akdoğan çiftinin kızları 6 yaşındaki Arin, sağ bacağı diğerinden kısa, içe dönük ve 2 parmaklı doğdu. Götürdükleri doktorlar bacağın kesilmesi gerektiğini söyledi. 1,5 yaşına gelince Arin'in sağ bacağı kesildi. Çiftin 3 yıl önce dünyaya gelen kızları Ayda da ablası gibi sağ bacağından engelli doğdu. Ayda'nın bacağı da 1,5 yaşında kesildi. Doktorların protez bacak önerdiği çift, maddi imkanları olmadığı için alamadı. Kentte ihtiyaç sahipleri için birbiriyle sürekli iletişim halinde olan çeşitli sektörlerden bir grup esnaf, ailenin ve kızların durumunu görünce çevrelerinden ve sosyal medyadan düzenledikleri yardım kampanyasıyla protez bacaklar için gerekli parayı topladı. Yaklaşık 3 ay önce toplanan yardımlarla alınan protez bacaklarla Arin ve Ayda kardeşler, kendi başlarına yürümeye, koşmaya ve sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Çocuklar özellikle sokakta arkadaşlarıyla oynarken büyük mutluluk yaşıyor, anneleri Şükran Akdoğan da çocuklarının elini tutarak yürümenin.

'KIZIMIN KOŞARAK YANIMA GELİP SARILMASI ÇOK MUTLU EDİYOR'

Şükran Akdoğan, her iki çocuğunun da engelli doğduğunu ve başvurdukları doktorların ayaklarının kesilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Her iki kızımın da bir bacağı diğerinden kısa, 2 parmaklı ve içe dönüktü. Doktorlar kesilmesi gerektiğini söyledi. Protez bacak önerdiler. Maddi durumumuz hiçbir şekilde yoktu. Protez fiyatlarını sormaya giderken Mirkan Bey'le tanıştık. Allah razı olsun o ve diğer hayırseverlerden. Çevrelerinden ve sosyal medyadan kampanya başlattılar. Her 2 çocuğum için 35 bin TL ödediler. Çocuklarım şimdi sağlıklı bir şekilde yürümeye başladılar çok şükür. Çocuklarımın arkadaşlarıyla artık oynayabilmesi, koşabilmesi bizi çok mutlu ediyor. Şimdi büyüğü artık ana sınıfına başlayacak. Protezi ayağında. Çok şükür birlikte gidip, geleceğiz. Biz dışarı çıkarken sürekli bebek arabasını kullanmak zorunda kalıyorduk ama protezine kavuştuktan sonra rahat şekilde el ele tutuşup markete, parka gidebiliyoruz. Şimdi okula başlayacak, rahatlıkla gidebileceğiz inşallah. Eğer protezler yapılmasaydı her iki çocuğum da sürekli emekleyerek yürüyeceklerdi. Kızımın koşarak yanıma gelip beni öpmesi, bana sarılması, o yürüyüşünü görmek çok mutlu ediyor bizi. Ayda protezi yapıldıktan sonra hemen uyum sağladı, çocukların içine karıştı. Şimdi koşarak çocukların yanına gidebiliyor olması, onlarla top oynaması beni çok çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'BİZLERİ EN DERİNDEN ETKİLEYEN AYDA VE ARİN KARDEŞLER OLDU'

Kentte çiğ köftecilik yapan ve diğer esnaf arkadaşlarıyla çeşitli yardımlar toplayan Mirkan Yıldız (28), ise kendilerini en derinden etkileyen olayın Ayda ve Arin kardeşler olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bizler Batman ve Afrika'da 7 senedir yardımlar yapıyoruz. Son zamanlarda 5 kardeşimize protez bacak almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Lakin bizleri en derinden üzen, en derinden etkileyen Ayda ve Arin kardeşimiz oldu. Çevremizden, esnaf arkadaşlarımızdan ve sosyal medya aracılığıyla istenen miktarı topladık. Ne dernek adı altında, ne kurum adı altında ne de kuruluş adı altında çalışma yapmadık. Tek gayemiz Allah rızası. Bizlere destek veren, yanımızda olan, bizlere sponsor olan tüm gönül dostlarından Allah razı olsun. İyilik bulaşıcıdır. En büyük zenginlik gönül zenginliğidir. Biz bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Protez bacakları sadece bir kereye mahsus yapmıyoruz. Vücut gelişiminden dolayı 2 sene ve 5 sene arasında protez bacakların değişmesi gerekiyor. Bizler bunu yakından takip ederek protezin süresi bittikten sonra tekrardan kardeşlerimize protez bacak alıyoruz. Sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Bir şef, bir aşçı olarak da taziye yemeklerini ücretsiz yapıyoruz. Aile ziyaretlerine gittiğimiz zaman kardeşimizin bizi uzaktan görüp, bize koşması dünyanın her şeyine bedel. O yürümelerine şahit olmamız, o yüzlerindeki tebessüme, o yüzündeki mutluluğa şahit olmamız her şeye bedel. Biz bunu anladık ki dünya malı boştur."