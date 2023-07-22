Elazığ'da Dut Pekmezi Yapımı Devam Ediyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kansızlıktan kemik sağlığına, kolesterolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi yapım mesaisi sürüyor. Kent genelinde bir çok köyde olduğu gibi Baskil ilçesine bağlı Karaali köyü sakinleri de dut pekmezinin yapımına sürdürüyor. Dutun olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde bahçelere giden aileler, öncelikle ağaçlardan silkelenen dutları topluyor. Toplanan dutlar özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere dev kazanlara konularak, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Yapımı meşakkatli olan ve sadece suda kaynatılan dutlar, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel lezzet pekmeze dönüştürülüp, tepsilerde 4-5 gün güneşte bekletiliyor. Yapımı tamamlanan pekmezi aileler hem kendi çevresine dağıtıyor hem de satarak ekonomik kazanç sağlıyor. Öte yandan, dut pekmezinin tüketilmesinin hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için yararlı olduğu biliniyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kansızlıktan kemik sağlığına, kolesterolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi yapım mesaisi sürüyor.

Kent genelinde bir çok köyde olduğu gibi Baskil ilçesine bağlı Karaali köyü sakinleri de dut pekmezinin yapımına sürdürüyor. Dutun olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde bahçelere giden aileler, öncelikle ağaçlardan silkelenen dutları topluyor. Toplanan dutlar özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere dev kazanlara konularak, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Yapımı meşakkatli olan ve sadece suda kaynatılan dutlar, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel lezzet pekmeze dönüştürülüp, tepsilerde 4-5 gün güneşte bekletiliyor. Yapımı tamamlanan pekmezi aileler hem kendi çevresine dağıtıyor hem de satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

Öte yandan, dut pekmezinin tüketilmesinin hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için yararlı olduğu biliniyor. - ELAZIĞ