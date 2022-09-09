Edirne haberi! Edirne'de vatandaşlara temel ilkyardım eğitimi verildi

Edirne haberleri... Edirne'de vatandaşlara temel ilkyardım eğitimi verildi Edirne'de bin kişi, bakanlık onaylı sertifikalı ilk yardımcı olarak yetişti 'Dünya İlk Yardım Günü Kutlamaları' çerçevesinde İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından kentin en işlek noktası olan Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen...

Edirne'de vatandaşlara temel ilkyardım eğitimi verildi

Edirne'de bin kişi, bakanlık onaylı sertifikalı ilk yardımcı olarak yetişti

EDİRNE - 'Dünya İlk Yardım Günü Kutlamaları' çerçevesinde İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından kentin en işlek noktası olan Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Ayten Sünetçiler, bugüne kadar 4 bin üç kişiye ilk yardımın önemini vurgulayacak eğitim verdiklerini ve bin kişinin de bakanlık onaylı sertifikalı ilk yardımcı olarak yetiştiğini açıkladı.

Edirne'de İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından halka yönelik gerçekleştirilen uygulamalı ilk yardım bilgilendirme standı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İlk yardım bilgilendirme seminerleriyle il, ilçe ve köylerde uygulamalarını daimi olarak sürdürdüklerini söyleyen İYEMER Mesul Müdürü Ayten Sünetçiler, bugüne kadar 4 bin üç kişiye ilk yardımın önemini vurgulayacak, bilinçlenmeyi sağlayacak eğitim verdiklerini, bin kişinin de sertifikalı belgeli bakanlık onaylı sertifikalı ilk yardımcı olarak yetiştiğini ifade etti.

"Edirne ilk yardım açısından güvende"

Edirne'nin bu açıdan güvende olduğunu ve yaşam boyu bu yılın temasının da bu olduğunu vurgulayan Sünetçiler, "Yaşam boyu ilk yardım. Türkiye'de en zayıf halka ilk yardım. Sağlık dört halkadan oluşuyor. Acil durumda yaşanılan bir müdahaleyi gerçekleştirirken 112'ye haber vermek. Eğer ki kişinin solunumu durmuşsa hemen temel yaşam desteği Kalp masajı, suni solunumla tekrar hayata döndürme, ondan sonraki yaşama ambulans ekibinin gelip sağlık ekibine devretme ve acil ünitelerinde bu dördüncü halkayla tamamlanmış oluyor. Bu halkalardan bir tanesinde kopukluk olduğunda yaşam da tehlikeye girmiş oluyor. Tüm acil durumlarda, trafik kazaları, yangın, sel, hastalık durumlarında yapılan ilk yardım müdahaleleri kıymetli. Çünkü ambulans gelene kadar yaşamda tutabileceğimiz uygulamalar da ilk yardım. Neyle yapıyoruz ilk yardımı? Bulunduğumuz ortamda bulduğumuz malzemelerle hastanın yaşama tutunmasını sağladığımız uygulamaları içeriyor" ifadelerine yer verdi.

İlkyardım eğitimlerine katılan vatandaşlardan Ülkü Kıskaç, evde yaşlıları olduğu için bu eğitimlere katıldığını ve bu konuda bilgi sahibi olduğunu söyledi.