Depremde bacaklarını kaybeden anne ve kızı protezlerle ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezli depremde bacaklarını kaybeden Nesrin Kayabiter ve kızı Rimes Kayabiter, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde protez uygulaması ile ayağa kalktı. Anne ve kızı, tedavi sürecinin ardından protezlerini aktif olarak kullanmaya başladı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde sağ bacağını kaybeden Nesrin Kayabiter (41) ile sol bacağını kaybeden kızı Rimes Kayabiter (13) Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde protez uygulaması ile ayağa kalkıp, ilk adımlarını attı.

Nesrin Kayabiter ve kızı Rimes Kayabiter, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, Hatay'da yakalandı. Yıkılan evlerinin enkazında kalan anne ve kızı, saatler sonra yaralı olarak çıkarıldı. Nesrin ve Rimes Kayabiter, Hatay'daki ilk tedavilerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde tedaviye alınan anne ve kızı, tüm müdahaleye rağmen birer bacağını kaybetti. Nesrin Kayabiter'in sağ bacağı, kızı Rimes Kayabiter'in de sol bacağı diz altından ampüte edildi. Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecinin ardından anne ve kızına, fakültede 3 boyutlu tarama sistemi ile yapılan teknoloji destekli protezleri takıldı. Anne ve kızı, depremden aylar sonra protezleri ile ayağa kalktı. Tedavi süreçlerinde görev alan sağlık personelinin alkışları eşliğinde yan yana ilk adımlarını atan anne ve kızı, el ele tutuşup yürüyerek hastaneden taburcu edilirken, buruk bir sevinç yaşadı.