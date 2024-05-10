Üye Girişi
Haberler

Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yaşayan Ahmet Sanrı, kalp krizinin ardından kalbinin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu 4 yıldır çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor. Makine dakikada 4,5 kilogram kan süzüp pompalıyor.

Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor

EDİRNE - Edirne'de yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Sanrı, kalp krizinin ardından kalbinin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu 4 yıldır çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Sanrı, 2016 yılında kalp krizi geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle kalbinin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu zaman zaman zor anlar yaşayan Sanrı'ya, 2020 yılında yapay kalp makinesi bağlandı. 4 yıldır çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdüren Sanrı, omzuna astığı çantasında bulunan makinesi ve vücudundan kalbine kadar ulaşan kabloları ile hayatını devam ettiriyor.

22 saatte 1 kez pil değiştiriyor

Her gün 22 saatte 1 kez yapay kalp makinesinin pillerini değiştiren Sanrı, vücuduna makine bağlanmadan önce ve bağlandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Yapay kalp cihazı takılmadan önce 150 kilograma kadar ulaştığını, ayaklarının şiştiğini anlatan Sanrı, yürüyemez hale geldiğini söyledi.

Makine dakikada 4,5 kilogram kan süzüp pompalıyor

Vücuduna takılan yapay kalp makinesinin dakikada 4,5 kilogram kan süzüp pompaladığını ve 4 yıldır hayatını bu makine sayesinde sürdürdüğünü anlatan Sanrı, makinenin ardından normal hayatına devam etmeye başladığına değindi.

"Ölene kadar vücudumda kalacak"

Gece, gündüz, yatarken, kalkarken, duş alırken makinenin hep vücuduna bağlı bulunduğunu ifade eden Sanrı, ölene kadar makinenin vücudunda kalacağını söyledi.

"Kalbimi çantamda taşıyorum"

Kalbinin çantasında olduğunu anlatan Sanrı, şu ifadelere yer verdi, "Vücudum 150 kilograma kadar şişmişti. Ayaklarım şişti yürüyemez hale geldim. Ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra gayet güzel kendi işlerimi görüyorum. Yapay kalp olarak, kalbimi çantamda taşıyorum. Devamlı takılı duruyor. Hayatımız pile bağlı. Elektrik kesildi, pillerin şarjı bitti. Bizde bittik. Ayaklarım şiş, su içinde tutuyordum. Nefes alamıyordum, sanki kafamda poşet varmış gibi. Makine takıldıktan sonra, yürümemi yapıyorum, rutin işlerimi yapıyorum. Her şeyim rahat güzel. Normal hayatıma devam ediyorum. Bu makine öldüğüm güne kadar benimle. Gece, gündüz, yatarken, kalkarken, duş alırken hep yanımda. Bunun sayesinde yaşıyorum. Tansiyonumu, kan oranımı, her şeyimi ayarlayan alet bu. Vücudumdaki 4,5 kilo kanı 1 dakikada süzüp pompalıyor, tansiyonumu, kan oranımı, su oranımı ölçüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 10 Mayıs Cuma hava durumu! UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ BAKIMI NASIL OLMALI? #128663 Yol öncesi araçta dikkat edilmesi gerekenler! MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? #128105 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? ANNELER GÜNÜ MESAJI 2024! #128144 Anneler günü mesajı, anlamlı sözler neler? Anneler günü şiirleri, en güzel sözler... Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek? MHRS RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? #127973 Bakan Koca yeni MHRS hastane randevu sistemini açıkladı! Lassa Ateşi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler gününe kaç gün kaldı? Eril ve dişil enerji ne demek? Eril ve dişil enerjiyi artırmak için ne yapmalı? MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? #127971 Hastane randevusu en erken ne zaman alınır? MHRS randevu ekranı! Onaylı randevu nedir? Hastane için onaylı randevu nereden, nasıl alınır? İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? #127925 Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri - Songül Güner! FULL DİNLE Kızılcık Şerbeti 62. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? GÜNCEL İŞSİZLİK ORANI 2024: Mart ayı işsizlik oranı açıklandı mı, ne kadar? 2024 AUZEF BAHAR DÖNEMİ vize sınav sonuçları açıklandı mı? #128226 AUZEF sonuçları görüntüleme ekranı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title