Bitlis'te Soğuk Havalarla Birlikte Aktarlarda Hareketlilik Başladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aktarlarda hareketlilik başladı.

"Karın başkenti" olarak bilinen Bitlis'te çetin kış şartlarında hasta olmak istemeyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor. Şifayı bitkilerde arayan vatandaşların uğrak mekanı haline gelen aktarlarda ise en çok talep zencefil ve zerdeçal bitkisine oluyor. Tatvan ilçesinde 5 yıldır şifalı bitki satışı yapan aktar Selami Bingöl, soğuk havalarda takviye edici gıdaların kullanılması gerektiğini söyledi. Kış aylarında vücut direncini arttırmak için şifalı bitkilerin tüketilmesi gerektiğini aktaran Selami Bingöl, "Kış aylarında kullanabileceğimiz bitki çeşitlerinin başında zerdeçal ve zencefil geliyor. Zerdeçal ve zencefil, bağışıklık sisteminin güçlendirmesiyle bilinen iki üründür. Kış aylarında hibiskus baharatın C vitamini açısından zengin olması hasebiyle vatandaşlarımızın tüketmesini öneriyoruz. Özellikle karanfil baharatındaki antioksidan etkisi nedeniyle vücuttaki mikropları öldürüp enfeksiyonlara karşı koruyor. Boğazdaki enfeksiyonlara, iltihaplara, bademcik şişmesi ve öksürüğe karşı ise böğürtlen sirkesini öneriyoruz. Böğürtlen sirkesini kullanırken bir su bardağına bir yemek kaşığı böğürtlen sirkesi ekleyip ağzımızda gargara yapıp yutuyoruz. Zencefil ailesine ait havlıcan otu ise vücut ısısını koruma özelliğini taşıyor" şeklinde konuştu. - BİTLİS