Bartın'da Çaydanlık Devrilmesi Sonucu Yanan Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

BARTIN'da üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık Atlas Ege Ateş, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde sabah saatlerinde 8 aylık Atlas Ege Ateş'in üzerine sobanın üstündeki çaydanlık devrildi. Ailesinin ihbarı üzerine ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin vücudunda 2'nci derece yanık oluştuğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan bebeğin Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine hava ambulansı talep edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefliği bahçesine inen hava ambulansı bebeği alarak, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürdü. Vücudunun yüzde 30'luk kısmında yanık olan bebeğin bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.