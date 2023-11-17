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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Dünya Prematüre Günü etkinliği

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Yenidoğan Servisi'nde gerçekleşen programda prematüre çocuklu ailelere bilgi verildi ve pasta ikram edildi. Etkinliğe hastane başhekimi, idareciler ve doktorlar da katıldı.