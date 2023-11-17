Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Dünya Prematüre Günü etkinliği
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Yenidoğan Servisi'nde gerçekleşen programda prematüre çocuklu ailelere bilgi verildi ve pasta ikram edildi. Etkinliğe hastane başhekimi, idareciler ve doktorlar da katıldı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hastanenin Yenidoğan Servisi'ndeki programda, prematüre çocuklu aileler, Doktor Çağrı Cumhur Tok tarafından bilgilendirildi.
Günün anısına kesilen pasta, katılımcılara ikram edildi.
Etkinliğe, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, idareciler ve doktorlar da katıldı.
Kaynak: AA / Sağlık