Sağlık-Sen, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi

Türkiye'nin 81 ilinden gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) şube başkanları, Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak ücret adaletsizliğine neden olduğu gerekçesiyle döner sermaye sisteminin iyileştirilmesini istedi.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) şube başkanları, Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak ücret adaletsizliğine neden olduğu gerekçesiyle döner sermaye sisteminin iyileştirilmesini istedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, burada yaptığı basın açıklamasında, gece gündüz ter akıtan, can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen fedakar sağlık çalışanlarının, döner sermaye sistemine itiraz ettiğini söyledi.

Sistemin yanlış olduğunu yıllardır dile getirdiklerini anlatan Durmuş, sağlık emekçilerinin döner sermaye sistemi yüzünden her gün kan ağladığını belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, alın terinin kutsal; mücadelenin hak olduğuna inandıkları için itiraz ettiklerini, itirazlarını her platformda seslendirmeye devam edeceklerini aktardı.

Salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına ilave destek ödemesi yapılmasına rağmen, döner sermaye sistemi nedeniyle ücret adaletsizliğinin, hızından bir şey kaybetmediğini savunan Durmuş, "Bu nasıl bir sistem ki bakanlığa bağlı 81 ildeki 934 hastanede görev yapan aynı branştan ve meslekten, aynı işi yapan, aynı eğitime, aynı çalışma yılına sahip hiçbir sağlık çalışanı aynı ücreti alamıyor." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının, Türk milletinin "hayat sigortası" olduğu kaydeden Durmuş, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, sorunlarını bir an önce çözmeye ve çözümün parçası olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı