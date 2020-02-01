Sağlık Müdürü Hirik otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti
Haberler » Güncel » Sağlık Müdürü Hirik otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti - Haber

Sağlık Müdürü Hirik otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek, durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

01.02.2020 07:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 07:55
Sağlık Müdürü Hirik otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek, durumlarıyla ilgili bilgi aldı.


Erzincan'da dün öğle saatlerinde ilçesi Erzincan- Erzurum kara yolunun 20. kilometresindeki Avcılar mevkiinde buzlanmadan dolayı otobüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 54 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi giderek yaralıları ziyaret etti. Hastane yöneticileri ve hekimlerden yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Hirik, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler