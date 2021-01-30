Son dakika haberi... KIRKLARELİ - Bakan Koca aşı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
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Son dakika haberi... KIRKLARELİ - Bakan Koca aşı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı

30.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:02

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... KIRKLARELİ - Bakan Koca aşı olan 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Son dakika haberi... KIRKLARELİ - Bakan Koca aşı olan 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Son dakika haberi... KIRKLARELİ - Bakan Koca aşı olan 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Son dakika haberi... KIRKLARELİ - Bakan Koca aşı olan 'Selim dede'nin duygu dolu görüntülerini paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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