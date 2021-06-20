Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu
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Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu

Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Köşk ilçesinde meydana gelen selde bazı araçlar zarar görürken, bir evi ise su bastı.

Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Köşk ilçesinde meydana gelen selde bazı araçlar zarar görürken, bir evi ise su bastı.

Aydın'da bugün öğlen saatleri itibarıyla bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Köşk oldu. Köşk'ün Başçayır Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları ile birlikte bir araç yarısına kadar suya gömüldü. Bir evde ise su baskını meydana geldi. Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basını yaşanan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu
Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu
Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu
Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu
Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu - Haberler
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